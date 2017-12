E' meno grave di quanto appariva in un primo momento l'infortunio che domenica scorsa ha costretto Nicolas Spolli ad abbandonare anzitempo la gara tra la Fiorentina ed il suo Genoa.



Inizialmente si era temuto per il difensore argentino una distorsione alla caviglia con conseguente stop di almeno un mese. In questi due giorni, però, il piede dell'ex romanista si è visibilmente sgonfiato, tanto che Ballardini ha preso anche in considerazione l'ipotesi di convocarlo per la gara di questa sera in Coppa Italia contro la Juventus.



Difficile tuttavia che Spolli possa prendere parte alla trasferta torinese, anche per motivi precauzionali. Meglio, casomai, puntare ad un pieno recupero in vista del delicato impegno di campionato di sabato pomeriggio contro il Benevento.



In ogni caso, l'infortunio si è rivelato più lieve del previsto.