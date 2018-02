Serata particolare quella di questa sera per Davide Ballardini.



La partita tra Genoa e Inter, anticipo del sabato sera della 25^ giornata di Serie A, rappresenterà per il tecnico romagnolo la 200esima partita da allenatore nel massimo campionato italiano.



Dopo una modesta carriera da centrocampista, sviluppatasi più che altro nelle serie minori con il Cesena, Ballardini è cresciuto come allenatore guidando le formazioni giovanili di Bologna, Ravenna, Milan e Parma. Dopo aver diretto in prima persona la Sambenedettese in C1 nel 2004-05, l'attuale tecnico rossoblù compie il grande salto nell'estate 2005, debuttando alla terza giornata in Serie A alla guida del Cagliari, panchina diretta per altre due volte in carriera.



Tra le altre squadre allenate in A da Ballardini figurano anche Palermo, Lazio e Bologna, oltre ad una breve parentesi con il Pescara in B.



Il suo bilancio nelle 199 partite fin qui affrontate da mister in Serie A parla di 62 vittorie, 62 pareggi e 75 sconfitte. Nel suo palmares personale figura anche una Supercoppa italiana, conquistata con la Lazio nel 2009 proprio ai danni dell'Inter avversaria di giornata.