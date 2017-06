Potrebbe riprendere dalla Serie B la carriera di Andrea Beghetto, 22enne esterno che il Genoa prelevò lo scorso gennaio proprio in cadetteria dalla Spal.



In rossoblù il laterale perugino ha faticato molto più del previsto a trovare spazio, tanto da giocare appena tre spezzoni di gara in campionato ed uno in Coppa Italia. Ecco perchè ora la società ligure, che vista la giovane età del ragazzo ed il prezzo sborsato appena sei mesi fa, 1,5 milioni di euro, vorrebbe mandarlo a farsi un po' di esperienza, magari in quella categoria dove tanto bene aveva fatto all'inizio della passata stagione.



A lui, secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, sarebbe fortemente interessato il Frosinone, che dopo aver prelevato in prestito a gennaio un altro laterale genoano, Riccardo Fiamozzi, vorrebbe ora ripetere la stessa operazione anche con Beghetto.