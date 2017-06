Dopo settimane di ammiccamenti, il Genoa ha fatto il primo passo ufficiale per arrivare a Edoardo Goldaniga.



Ieri sera il presidente rossoblu Enrico Preziosi e l'agente del difensore del Palermo, Giuseppe Riso, si sono incontrati a Milano per discutere soprattutto della situazione del giovane genoano Pietro Pellegri, sul quale ha di recente chiesto informazioni il Milan.



Nel corso dell'incontro si è però discusso anche del possibile sbarco a Genova di Goldaniga, 23enne mancino con uno spiccato senso del gol che Juric vedrebbe bene nel suo 3-4-3, specialmente in caso di partenza di Armando Izzo verso nuovi lidi, magari in coppia con l'altro palermitano Andrea Rispoli, anch'egli nel mirino del Grifone.



Dopo la retrocessione in Serie B del Palermo l'ex difensore di Perugia e Pisa, in passato transitato anche in orbita Juventus,vorrebbe continuare la sua esperienza nella massima categoria. I rosanero valutano il suo cartellino 1,5 milioni di euro.