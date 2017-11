Superato il Crotone all'Ezio Scida, nella delicata sfida salvezza che ha rappresentato il terzo esordio di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa, il Grifone non vuole fermarsi e guarda avanti verso i prossimi impegni.



Domenica a Marassi arriverà la lanciatissima Roma delle vecchie conoscenze El Shaarawy e Perotti e l'ex giallorosso Andrea Bertolacci è già pronto a lanciare la sfida alla squadra in cui è cresciuto: "Siamo contenti per il risultato che abbiamo raggiunto a Crotone - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara in Calabria - siamo sulla strada giusta. Ora dobbiamo affrontare la Roma e non sarà affatto un impegno facile. Però vogliamo riportare entusiasmo all'ambiente, soprattutto in casa, e proveremo a fare risultato".



Il 25enne romano ha poi parlato anche del recente cambio tecnico operato dal Genoa: "Io mi sento ancora più responsabile, Ballardini l'ho avuto anche la prima volta al Genoa e credo che sia la persona adatta per risolvere i nostri problemi. Juric ha fatto un gran lavoro, ma la classifica era infelice così la società ha deciso di cambiare".