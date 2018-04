"Stringo i denti, voglio esserci": con questa confidenza fatta ad alcuni amici e ripresa oggi dal Secolo XIX, Andrea Bertolacci esprime tutta la sua volontà di essere domani sera uno dei protagonisti della sfida di Marassi tra Genoa e Crotone.



Una gara che in caso di vittoria potrebbe rappresentare per il Grifone il passo decisivo verso una salvezza che sembrava improbabile soltanto un girone fa, proprio alla vigilia della gara d'andata con i calabresi. In quell'occasione, che fu anche la prima partita del Ballardini-ter sulla panchina ligure, arrivò un successo di misura che diede il via all'impressionante rimonta genoana.



Domani quel cerchio aperto in riva allo Ionio cinque mesi fa potrebbe chiudersi. Ma per farlo Ballardini dovrà fare prima i conti con diverse criticità di formazione. Tra queste rientra anche l'affaticamento muscolare di cui è rimasto vittima due giorni fa l'ex centrocampista di Roma e Milan. Uscito precauzionalmente in anticipo dall'allenamento di mercoledì, ieri Bertolacci si è allenato a parte confermando i dubbi su un suo effettivo impiego con il Crotone. Le sue parole lasciano però trasparire un cauto ottimismo di cui Ballardini terrà sicuramente conto.