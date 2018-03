A meno di dieci giorni dal derby della Lanterna, in programma sabato 7 al Ferraris, il centrocampista del Genoa Daniel Bessa ha spiegato al Secolo XIX i motivi che lo scorso gennaio l'hanno portato a preferire l'offerta dei rossoblù a quella dei blucerchiati, anch'essi interessata alle sue prestazioni: "A me risulta che la Sampdoria mi volesse a gennaio ma non è importante, ho scelto il Genoa e non ho avuto dubbi. Penso di aver fatto la scelta più giusta, in questa fase della mia carriera".



Una carriera iniziata a 15 anni grazie all'Inter che lo pescò in Brasile dove giocava nel calcio a 5: "Il futsal è fondamentale perché ti dà velocità di pensiero e affina la tecnica. Un giorno mi vide Pierluigi Casiraghi (osservatore dell'Inter solo omonimo dell'ex centravanti di Lazio e Juventus, ndr). E' stato una delle persone più importanti della mia vita, mi ha portato in Italia consentendomi di diventare un calciatore. E' morto proprio ieri e quando l'ho saputo ho pianto. Gli devo tutto e oggi andrò al funerale, ho chiesto il permesso al mister, devo esserci è troppo importante".



Dell'avventura in nerazzurro Bessa conserva dolci ricordi: "Non è stato facile ma è stato molto bello. Nel 2012 con Stramaccioni allenatoreabbiamo vinto scudetto e NextGen. Eravamo una gran bella squadra, un gruppo fortissimo. Di quell'Inter vincente adesso almeno 7-8 giocano in Serie A, altrettanti in B".



Da gennaio però il suo presente è al Genoa: "Questa è un'altra tappa della mia crescita, il posto giusto per arrivare ancora più in alto. Mi ritengo un uomo fortunato, anche per il fatto di essere qui al Genoa".