E' apparso a Pegli poco dopo le 16.30 di quest'oggi l'ultimo acquisto del Genoa.



Dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche presso un istituto convenzionato del centro città, nel pomeriggio Daniel Bessa si è diretto verso il campo d'allenamento dei rossoblù per prendere una prima visione d'insieme dei suoi nuovi compagni e della struttura che a partire da domani sarà il suo luogo di lavoro.



Intercettando dai microfoni dei giornalisti appena fuori dai cancelli del Centro Signorini, il centrocampista di scuola Inter si è lasciato sfuggire appena qualche parola di rito, riassumibile nel consueto: "Sono molto felice di essere qui".



Il Genoa ha prelevato l'italobrasiliano dall'Hellas Verona in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, bruciando tra le altre la concorrenza anche della Sampdoria.