Nella giornata di sabato l'assemblea dei soci del Genoa ha approvato il bilancio relativo alla gestione dell'anno 2017. La situazione patrimoniale del Grifone ha fatto registrare un passivo di 11 milioni e 700 mila euro, circa 8 in più rispetto ai dodici mesi precedenti.



Il debito dei rossoblù è stato tuttavia già virtualmente sanato grazie alle vendite avvenuta nel gennaio 2018, e quindi da inserire a bilancio soltanto il prossimo anno, di Pietro Pellegri al Monaco e di Ricardo Centurion al Racing Avellaneda, che porteranno nelle casse di Villa Rostan plusvalenze complessive per oltre 29 milioni di euro.



L'amministratore delegato del Genoa Alessandro Zarbano ha spiegato come ad influire sull'aumento dei costi fatto registrare nel 2017 è stato soprattutto l'aumento del monte ingaggi complessivo. Una cifra che potrà comunque essere abbattuta già dal prossimo luglio grazie allo svincolo di molti tesserati in scadenza e alla rivisitazione di alcuni contratti. Lo stesso Zarbano ha poi assicurato che grazie alla situazione economica attuale il Grifone sarà in grado di richiedere ed ottenere la tanto sospirata licenza Uefa e con essa rispettare i vincoli per iscriversi anche al prossimo campionato di Serie A.