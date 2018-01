Una delle sorprese più positive di questa prima parte di stagione in casa Genoa è sicuramente il rendimento di Davide Biraschi.

“Sono contentissimo dei risultati che si stanno avendo ultimamente, delle vittorie e delle poche sconfitte - ha raccontato ieri ai microfoni di Primocanale - Siamo un grande gruppo e speriamo di continuare così. Io mi adatto a tutto. Secondo me l’importante è allenarsi bene ed essere a disposizione del mister e della squadra. Poi se manca qualche giocatore per infortunio o squalifica l’importante è farsi trovare sempre pronti”



Nonostante un utilizzo spesso frammentato, soprattutto nelle ultime settimane, quando è stato chiamato in causa il difensore romano ha sempre risposto fornendo prestazioni più che positive. Anche quando, come contro il Sassuolo, è stato schierato fuori ruolo, nell'inedita posizione di esterno destro. Proprio dai suoi piedi, dopo un doppio passo da trequartista, è infatti partito l'assist vincente che Galabinov ha trasformato in gol: “Mi ricordo di aver stoppato il pallone che veniva da lontano - ha proseguito Biraschi - e ho accelerato perchè era un momento in cui dovevamo assolutamente portare a casa il risultato perchè in casa, davanti a quella gradinata e a quel pubblico avevamo bisogno di punti. Comunque ho accelerato e sapevo che dentro c’era Galabinov: una presenza molto importante. È alto e molto bravo nel gioco aereo. Non c’ho pensato un attimo. L’ho visto e ho crossato là. Gli avversari sono andati un po’ contro tempo e Andrej ha fatto un grandissimo gol”.



Il prossimo impegno per il Grifone sarà però a dir poco proibitivo. Lunedì sera, nel posticipo della ventunesima giornata di campionato, i rossoblù faranno infatti visita alla Juventus: “Noi andiamo dappertutto a giocarcela con tutti - ha assicurato Biraschi - Come abbiamo visto anche l’anno scorso noi ce la giochiamo sempre con tutti. Siamo una squadra cattiva e aggressiva e gli episodi possono esserci anche da parte nostra. Noi andiamo lì con grande fame perchè è questo che dobbiamo fare, ma abbiamo la consapevolezza che davanti abbiamo una squadra davvero forte con una rosa molto ampia con qualità devastanti. Andiamo lì per conquistare punti fondamentali per la nostra salvezza e poi vediamo”.



Infine Biraschi non nasconde di riservare per il futuro un pensiero anche alla Nazionale: “L’azzurro è il sogno di tutti. Dai bambini ai ragazzi ai calciatori. Ho fatto l’Under 21 e spero un giorno di indossare quella maglietta. Sarebbe un sogno enorme”.