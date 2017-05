Nove mesi, praticamente una gravidanza. Tanto ha dovuto attendere Davide Biraschi prima di fare il suo debutto da titolare in Serie A.



ESORDIO - Arrivato al Genoa in estate dopo la brillante esperienza in B con l'Avellino, il difensore romano era indicato come uno dei colpi in prospettiva del Grifone. L'inizio della sua avventura in rossoblù non è stata però delle migliori. Pochissime apparizioni, appena tre, e tutte da subentrante, oltre ad uno spezzone di match nella sfida di Coppa Italia contro il Perugia ad inizio dicembre. Contro l'Inter, domenica scorsa, il suo momento è però finalmente arrivato: “Domenica prima di scendere in campo ero emozionato - ha raccontato al sito ufficiale del Genoa - ma sapevo di dover restare calmo. Era troppo alta la posta in gioco, troppo importante puntare alla vittoria. Un compito non facile contro una squadra blasonata".



SALVEZZA - Archiviato il successo con i nerazzurri, adesso per i rossoblu occorre non fermarsi per non compromettere nuovamente un'intera stagione: "Ora bisogna fare risultato a Palermo - ha proseguito Biraschi - e nelle gare dopo, per non ridurci a fare i conti con i risultati delle concorrenti. La decisione del presidente di mandarci in ritiro è servita per comprendere la delicatezza della situazione e a restare ancora più uniti".



SALTO - 23 anni da compiere a luglio, l'ex difensore dell'Avellino ha tutto davanti a sè per guadagnarsi un posto fisso nel massimo campionato nazionale. A cominciare dall'umiltà e dalla voglia di imparare: "Arrivando da una categoria differente, avevo messo in preventivo, sotto l’aspetto personale, un periodo di ambientamento per adattarmi a ritmi superiori. Con gli occhi ho rubato il mestiere ai compagni più esperti. Con il senno di poi credo di poterci stare nella massima serie".



FUTURO - Pilastro dell'Under 21 di Gigi Di Biagio, della quale negli ultimi tempi è diventato titolare nonostante lo scarso spazio avuto con il Genoa, Biraschi sarà con tutta probabilità uno dei protagonisti dell'Europeo di categoria che si terrà a giugno in Polonia: "Ora l’importante è concludere al meglio e raggiungere la salvezza. Il futuro? E’ il match con il Palermo. A fine torneo ci sarà modo di ragionare sull’Europeo Under 21”.