Con tre gol nelle ultime quattro uscite Goran Pandev è stato l'autentico trascinatore del Genoa in questa difficile parte di stagione.



SALVEZZA - Se dopo essersela vista scurissima ora i rossoblù guardano con più fiducia al futuro gran parte del merito va riconosciuto anche all'ex laziale. Ma dall'alto della sua esperienza, l'attaccante macedone sa bene che la corsa del Grifone verso quel traguardo chiamato salvezza è tutt'altro che finita: "La salvezza - ha dichiarato ai microfoni del sito ufficiale rossoblù - è ancora da raggiungere e sappiamo che nelle tre partite che restano, dovremo andare a prenderci ciò che manca".



CRISI - La vittoria di domenica sull'Inter è sembrata spezzare finalmente un incantesimo che durava dallo scorso 15 dicembre, data del precedente successo casalingo, l'1-0 sulla Fiorentina. Da allora in casa Genoa è successo letteralmente di tutto: “L’impegno da parte nostra non è mai mancato - racconta ancora Pandev - Abbiamo sempre cercato di dare il massimo, ma non ne andava dritta una. La vittoria con l’Inter è stata un riconoscimento al lavoro".



RITIRO - In questi giorni i rossoblu sono impegnati nella seconda settimana di ritiro punitivo. Misura decisa dalla società per cercare di svegliare un ambiente dal torpore nel quale era sprofondato. E che, a quanto pare, sembra dare i suoi frutti: "I ritiri - ha concluso Pandev - sono un’occasione per unire le forze e guardarsi dentro. Dobbiamo proseguire con questa voglia e questo spirito, cercando di sfruttare ogni minima occasione”.