Intervenuto in zona mista al termine di Atalanta-Genoa, il difensore rossoblù Davide Biraschi ha usato parole pesanti per illustrare l'animo con cui il Grifone scenderà in campo negli ultimi tre turni di campionato, affrontando in successione Fiorentina, Benevento e Torino: “Con l'Atalanta abbiamo commesso molti errori di distrazione sui quali lavoreremo in settimana. Eravamo arrivati qui per cercare di vincere e portare altri punti a casa, perché i nostri tifosi non meritano figuracce. Non vogliamo fare figuracce neanche nelle prossime tre partite, che saranno tre guerre: il Genoa non si fermerà qui. Puntiamo a tre vittorie anche per dare altre gioie ai nostri sostenitori”.