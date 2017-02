Ecco come i giornali in edicola oggi raccontano l'esordio di Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa ed il pareggio raggiunto in pieno recupero dal Grifone con il Bologna.



La Gazzetta dello Sport punta l'attenzione sulla scenetta del cambio a fine gara che risulta decisivo ai fini del risultato: “Pandev rimane in panchina, Ntcham entra e gela il Bologna”. Una vicenda spiegata così: “Goran si arrabbia per il cambio tardivo: il sostituto di riserva dà il pari al Genoa al 94'”

Il Secolo XIX evidenzia la protesta di gran parte dei tifosi del Genoa, rimasti fuori dal Ferraris in contestazione con la società: “Rivolta e svolta, al Ferraris è 1-1”. “Nel giorno della protesta dei tifosi che disertano la Nord, il Genoa rimonta il Bologna al 94' con un gran col di Ntcham”. Spazio poi all'uomo partita Ntcham, “Olly, eroe per eroe: Che liberazione”, e al neotecnico Mandorlini, “La squadra ha gamba, adesso trovi il coraggio”.

Repubblica Genova apre con “Genoa all'ultimo respiro. Mandorlini salvo al 94': ma presto più spavaldi”. Nel sottotitolo si legge: "Bologna raggiunto da un gol di Ntcham nel recupero. Sciopero del tifo, al Ferraris solo diecimila spettatori”.