Sospiro di sollievo per Davide Ballardini. L'infortunio ai flessori accusato da Andrea Bertolacci nel corso della gara di sabato scorso contro il Benevento è meno grave del previsto.



Le analisi strumentali alle quali si è sottoposto il centrocampista romano hanno infatti escluso la presenza di lesioni, abbassando quindi di molto i tempi di recupero.



Lo staff sanitario rossoblu farà di tutto per recuperare l'ex Milan in vista della gara di sabato a Torino contro i granata. Se Bertolacci non dovesse farcela al suo posto in mezzo al campo, al fianco di Veloso e Rigoni, giocherà uno tra Omeonga e Brlek.