Miglior modo per festeggiare la centesima presenza in Serie A con la maglia del Genoa non poteva esserci.



Ieri pomeriggio, ad Empoli, i rossoblu hanno dedicato al proprio capitano, Nicolas Burdisso, il ritorno alla vittoria dopo quasi tre mesi di vacche magre. Un periodo lunghissimo che ha cambiato le sorti di una stagione iniziata sotto ben altri auspici per il Grifone: "I primi ad essere delusi eravamo noi - ha spiegato Burdisso al Secolo XIX - Ad Empoli abbiamo giocato una bella partita, abbiamo saputo soffrire e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria meritata, riuscendo a concretizzare le poche occasioni da gol che ci siamo creati. I nostri tifosi sono i primi ad averci creduto, sono venuti in tanti e li ringraziamo.





Ora che, con quattro punti in due gare, la crisi sembra ormai superata, l'esperto difensore argentino è tornato su quanto accaduto nelle scorse settimane: "Eravamo la seconda miglior difesa fino a dicembre - ha proseguito Burdisso - poi abbiamo perso sicurezze e meccanismi. Abbiamo cercato di lavorare ed aiutarci ma non è bastato. Ora abbiamo un'idea difensiva ben precisa e cerchiamo di mettere a frutto quello che creiamo. I conti li faremo alla fine. Ora non è il momento, adesso dobbiamo solo pensare a proseguire su questa strada".



Inevitabile un accenno al derby di sabato prossimo: "Dopo esserci goduti questa vittoria ora dobbiamo già pensare al derby, che è la partita più importante, il nostro campionato. In un calcio in cui non puoi giocarti lo scudetto, questo è uno dei nostri obiettivi, il nostro scudetto. Ci meritiamo di fare festa tutti insieme: società, tifosi e squadra".



Un pensiero infine per il suo collega di reparto Armando Izzo, alle prese in questi giorni con il processo per calcioscommesse eppure autore di un'ottima prova contro l'Empoli: "Lui è fortissimo mentalmente, questa è la sua forza: sa sempre come reagire"