C'è anche un pizzico di Genoa nel Goal NxGn2017, l'annuale classifica che il sito Goal.com stila per elencare i cinquanta migliori under 19 a livello planetario.



Il rossoblu in questione è ovviamente Pietro Pellegri che nella speciale graduatoria figura al 45° posto.



Gli esperti del portale internazionale hanno inserito il talento rossoblu con queste motivazioni: "Enfant prodige del Genoa, ha vissuto un Natale da favola, debuttando in Serie A il 22 Dicembre 2016 e diventando, a 15 anni e 280 giorni, il più giovane esordiente della storia del calcio italiano. Centravanti vecchia maniera, dal grande fisico (188 centimetri d’altezza a 16 anni appena compiuti) e dallo spiccato senso del goal, viaggia a una media di un goal ogni due partite con la Primavera rossoblù. Nel 2015 ha rifiutato un’allettante offerta del Manchester United".



Inoltre nella valutazione relativa al potenziale futuro del calciatore, a Pellegri è stato assegnato il punteggio massimo di cinque stelline.



Il talento di Pegli risulta anche il secondo più piccolo tra i 50 calciatori che compongono la classifica- Più giovane di lui, di appena tre mesi, soltanto il giapponese Takefusa Kubo.