Con Lucas Ocampos ormai ad un passo dal Milan, in casa Genoa si continua a scandagliare il terreno alla ricerca del suo possibile sostituto.



Uno dei nomi in lista, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, sarebbe quello di Jonathan Biabiany, esterno francese che l'Inter lascerebbe partire in prestito.



L'interesse del Genoa sul giocatore, che tra l'altro vanta anche un passato alla Sampdoria, si va ad aggiungere a quelli del Chievo, la cui proposta di prestito secco con ingaggio totalmente a carico dell'Inter è stato però già rifiutata dai nerazzurri, del Bologna e del Torino.