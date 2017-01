Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per l'approdo di Lucas Ocampos al Milan.



Sia Enrico Preziosi che il suo collega dell'Olympique Marsiglia, squadra che detiene il cartellino del giovane argentino, avrebbero dato infatti il via libera alla cessione in prestito del 22enne di Quilmes che si trasferirebbe in rossonero in prestito per i prossimi 18 mesi.



Prima di lasciar partire l'ala sudamericana, però, i rossoblu vogliono trovarne il sostituto. Svanita quasi sul nascere l'ipotesi Giaccherini, Ivan Juric non sarebbe troppo convinto neanche della soluzione Ibarbo, fiorita ieri. Per tappare l'eventuale falla che si verrebbe a creare con la partenza di Ocampos, il tecnico croato starebbe invece pensando ad un suo ex compagno di squadra, proprio al Genoa tra il 2008 ed il 2010, che lo stesso tecnico ha poi avuto modo di allenare lo scorso anno a Crotone: Raffaele Palladino.



Soluzione low-cost, nei piani di Juric l'esterno napoletano rappresenterebbe quel elemento di esperienza e affidabilità che in questo momento manca nel reparto avanzato rossoblu. Palladino a Genova tornerebbe volentieri anche perché, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet, oltre all'ingaggio come calciatore per i prossimi due o tre anni, il Genoa gli potrebbe offrire a fine carriera anche un contratto come collaboratore tecnico.



Dopo quelli di Rubinho e Pinilla, qualora anche Palladino dovesse fare ritorno a Pegli si tratterebbe del terzo proprio ex giocatore riacquistato dal Genoa in questa sessione invernale del mercato.