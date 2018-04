Sarà con ogni probabilità Isaac Cofie a coprire questa sera la falla lasciata nel centrocampo del Genoa dalle contemporanee assenze di Bertolacci e Veloso.



L'ingresso in cabina di regia del mediano ghanese è stato preannunciato ieri in conferenza stampa da Davide Ballardini. Una mossa decisamente a sorpresa per un giocatore che negli ultimi quattro mesi ha giocato appena 26 minuti in campionato e che non disputa una gara da titolare da oltre sei mesi.



Ma a sorprendere di più è il curioso destino del ragazzo cresciuto nel settore giovanile del grifone. Cofie lo scorso 31 gennaio era stato praticamente ad un passo dal trasferimento al Cagliari. Nell'ultimo giorno di mercato Il centrocampista africano si era anche recato a Milano per mettere la firma sul contratto che l'avrebbe legato ai sardi per i prossimi anni. Proprio quando tutto sembrava ormai fatto la società dei quattro mori fece un clamoroso passo indietro accorgendosi di non avere posti disponibili nella lista dei 25 giocatori schierabili in campionato. L'affare così sfumò e Cofie rimase a Genova ad ammuffire tra panchina e tribuna. Almeno fino a stasera quando la mancanza di alternative , più che la fiducia ritrovata da parte di Ballardini, gli daranno una nuova chance dal primo minuto. Proprio contro quella che doveva essere la sua nuova squadra.