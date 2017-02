Dagli studi di Telenord, l'ex allenatore di Genoa e Sampdoria Gigi Cagni, è tornato a parlare dell'esonero di Ivan Juric, allontanato dalla panchina rossoblu dopo lo scivolone di Pescara: "Juric a me piaceva - ha ammesso Cagni - E' chiaro che ha fatto degli errori perché è giovane e ci può stare. Però era un po' che dicevo che doveva cambiare qualcosa. Invece si è intestardito sul proprio sistema di gioco e ne ha pagato le conseguenze. Dico questo perché ci sono passato anch'io e so cosa significhi trovarsi in una situazione simile".



Ma secondo Cagni le responsabilità della crisi rossoblu non sono tutte appannaggio del tecnico croato. Anzi, anche i giocatori, soprattutto quelli più esperti, hanno la loro dose di colpe: "Quello che mi stupisce - ha proseguito Cagni - è che i vecchi della squadra, i Burdisso e compagnia, non abbiano aiutano l'allenatore in questo momento. Avrebbero dovuto essere loro a dargli una mano. Proprio perché hanno fatto una carriera lunghissima e hanno provato tante cose avrebbero dovuto consigliare meglio il tecnico. Evidentemente ciò non è stato fatto, altrimenti non avresti presto 5 gol dal Pescara".