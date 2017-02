Ciccio Graziani conosce molto bene il neo allenatore del Genoa Andrea Mandorlini, avendolo avuto come compagno di squadra ai tempi in cui entrambi militavano nel Toro, a fine anni '70.



In questi anni Graziani ha però avuto modo di conoscere anche il Mandorlini allenatore: “Ogni volta che ci siamo confrontati su questo tema – ha spiegato il campione del mondo di Spagna '82 a Pianetagenoa1893.net - mi ha ribadito che preferisce costruire la squadra in base alle caratteristiche dei giocatori. Sono sempre i calciatori ad aiutare il lavoro di un allenatore. A Verona ha fatto benissimo anche con il 3-5-2 e 4-3-1-2. E’ come un sarto che cuce il vestito con le misure della persona“.



Graziani non ha poi dubbi sul fatto che Mandorlini possa risollevare le sorti dei rossoblù: “Il Grifone ha preso un allenatore che un’incredibile fame di lavoro e voglia di tornare e fare cose belle: Genova è una piazza che appassiona e fa vivere benissimo questa professione. Dipenderà anche dalla disponibilità dei giocatori perché nel calcio moderno l’allenatore deve essere leader dello spogliatoio e un ottimo motivatore. Andrea ha personalità e carisma“.



Qual è stata la colpa di Juric? “La solita rivoluzione di gennaio – dichiara sicuro Graziani - Juric è stato aziendalista nell’accettare le cessioni perché la società deve capitalizzare, ma Preziosi doveva tutelarlo dopo avergli tolto tre giocatori fondamentali. Mi dispiace per Juric, non meritava l’esonero perché il campionato del Genoa è anonimo come quello di molte altre società che non retrocedono e non vanno in Europa. Il croato era l’allenatore giusto per lanciare i giovani“.



L'ex bomber della nazionale conclude poi parlando di Simeone e Pavoletti: “Giovanni è un giocatore rapido e svelto alla Aguilera o Borgonovo. Dentro l’area ha il guizzo giusto, è un ragazzo che mi piace molto: poi ha segnato già dieci gol al primo campionato in Serie A. Invece continuo a non capire la scelta di Pavoletti. Perché andarsene da re tentando l’avventura in una piazza dove non ha garanzie? Quando Milik tornerà a piena disposizione, Pavoletti giocherà al massimo due volte con il Napoli“.