Sotto una fitta pioggerellina primaverile, il Genoa si è allenato questa mattina a Pegli per proseguire la preparazione in vista dell'incontro di domenica pomeriggio con il Chievo.



La buona notizia di giornata per Ivan Juric arriva da Danilo Cataldi che, dopo il differenziato di ieri, oggi è tornato regolarmente a lavorare con i compagni.



Ancora a parte hanno invece svolto la seduta odierna gli altri due acciaccati rossoblu, Leonardo Morosini e Rubinho. Per entrambi la situazione fisica verrà monitorata costantemente giorno per giorno.



Assente all'allenamento, infine, Davide Brivio, al quale la società ha concesso qualche ora di permesso dopo la nascita avvenuta ieri sera del suo primogenito.