Giornata decisiva per il futuro societario del Genoa. Massimo Cellino pare sempre più intenzionato a prelevare il Grifone da Enrico Preziosi e oggi a Londra incontrerà il direttore sportivo rossoblù Alessandro Zarbano per analizzare la situazione contabile del club e capire l'effettiva fattibilità dell'operazione.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica l'eventuale ingresso dell'ex presidente del Cagliari nell'organigramma del Grifone potrebbe avvenire in due differenti modalità: l'acquisto immediato dell'intero pacchetto azionario oppure il prelevamento momentaneo della sola maggioranza assoluta per poi concludere la scalata al 100% delle quote nel giro di qualche mese.



In ogni caso, a differenza di quanto si ipotizzava fino a qualche giorno fa, al suo fianco non ci sarà Adriano Galliani che ieri si è tirato pubblicamente fuori da qualsiasi ingresso in società che non siano il Milan.



Tutto comunque dipenderà dall'esito dell'incontro odierno. Dopo i proclami e le smentite dei giorni scorsi, oggi Cellino e Zarbano saranno finalmente faccia e faccia per definire se procedere con la trattativa oppure rivolgere ciascuno le proprie attenzioni verso altri interlocutori.



Nel frattempo dall'Inghilterra arriva un inaspettato elogio verso l'operato di Cellino in qualità di patron del Leeds United, nobile decaduta del calcio d'Oltremanica. "In tre anni di presidenza - ha scritto ieri l'Indipendent - ha lasciato il club in condizioni migliori rispetto a come l'aveva trovato". Nel 2014 l'imprenditore sardo acquistò gli Whites che affogavano nei debiti della precedenza gestione. Pur non riuscendo a riportare la società in Premier League, l'operato di Cellino è stato tuttavia un successo dal punto di vista economico, visto che la situazione finanziaria è stata totalmente sanata.