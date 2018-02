Neanche il tempo di rientrare a casa che Ricardo Centurion è tornato ad essere il giocatore straordinario in grado di fare la differenza nel campionato argentino.



Fallita anche la seconda occasione avuta con il Genoa, dove aveva già militato non lasciando il segno nel 2013-2014, El Wachiturro ha fatto ritorno il mese scorso al Racing Avellaneda, il club che lo lanciò nel grande calcio, per il sollievo di molti sostenitori rossoblù insoddisfatti dal suo rendimento assolutamente deludente. Voluto a gran voce dal neo-dirigente albiceleste Diego Milito, Centurion ha saputo subito rendersi protagonista in Argentina, sfornando due assist vincenti ai suoi nuovi compagni di squadra in altrettante sfide contro l'Union de Santa Fe e contro l'Huracan.



Uno score che ha contribuito a rendere quello che Roberto Baggio ha definito come il suo erede naturale il nuovo idolo del Cilindro, il calorosissimo stadio del Racing. E pensare che al momento del suo ingaggio non pochi tifosi si indignarono per le dichiarazioni d'amore rivolte in più occasioni da Centurion al Boca Juniors. Dichiarazioni evidentemente già spazzate via dal rendimento di un talento mai espresso in Europa ma sempre assoluto protagonista in Sudamerica.