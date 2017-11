Ancora un'esclusione clamorosa per Ricardo Centurion.



Ormai ai margini del gruppo rossoblu da diverse settimane, il fantasista argentino del Genoa ha subito i giorni scorsi l'ennesima epurazione da parte di Ivan Juric. L'ex Boca Juniors è infatti l'unico giocatore della prima squadra a non essere partito per il ritiro di Coccaglio, la località del bresciano dove in questi giorni il Genoa sta preparando il derby di sabato sera contro la Sampdoria.



Nonostante le parole di apertura del suo agente pronunciate la scorsa settimana nei confronti del tecnico genoano, il rapporto tra Juric e Centurion sembra essere davvero ai minimi termini al punto che per l'allenatore il 24enne di Avellaneda non fa praticamente più parte della prima squadra.



Una situazione sicuramente difficile per l'argentino che a gennaio potrebbe dunque cambiare aria decidendo di tornare al Boca dal suo mentore Guillermo Barros Schelotto.