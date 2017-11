Tra gli obiettivi richiesti a Davide Ballardini dopo il suo terzo sbarco alla guida del Genoa c'è anche quello di recuperare uno dei principali colpi di mercato estivi del grifone: Ricardo Centurion.



Il fantasista argentino, finito ai margini della squadra sotto la gestione di Ivan Juric, potrebbe rivelarsi l'arma in più per aiutare i rossoblu a raggiungere l'obiettivo salvezza.



È chiaro che oltre all'allenatore un ruolo fondamentale nel suo pieno recupero lo giocherà anche il diretto interessato, che in questi primi giorni sotto l'egida di Ballardini sembra essere motivato da un nuovo spirito. Un animo più sereno che trapela anche dai suoi profili social. Ieri, ad esempio, il 24enne argentino ha postato su Instagram una foto di lui in allenamento, coronandola con la scritta: "La felicità che mi dà allenarmi e giocare a calcio".



La speranza di tutti i tifosi genoani e che presto questa felicità possa tramutarsi anche in fatti concreti nelle gare ufficiali.