Riempire lo stadio: è questo l'obbietivo che la dirigenza del Genoa intende raggiungere in vista della gara interna di domenica prossima contro la Fiorentina.



Con una salvezza ormai aritmeticamente conquistata e nessun altro obiettivo da inseguire prima del rompete le righe del prossimo 20 maggio, il club più antico d'Italia proverà ugualmente a chiamare attorno a sé tutti i propri tifosi, riservando per l'occasione prezzi ribassati fino al 50% rispetto alle normali tariffe in tutti i settori del Ferraris.



Per i tagliandi interi il prezzario varierà dai 10 euro della Gradinata Sud ai 50 della Tribuna Inferiore Numerata. Ancora più bassi quelli riservati ai ridotti, compresi tra i 5 ed i 25 euro.