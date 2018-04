Con una salvezza ormai a portata di mano, le ultime settimane di campionato per gli Genoa potrebbe tornare utili soprattutto a chi ha avuto meno spazio finora ed il cui destino è ancora tutto da decifrare.



Tra questi, come evidenzia questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, ci sono ben cinque dei sei acquisti dell'ultimo mercato invernale. Con la sola eccezione di Oscar Hiljemark, che peraltro era già proporietà dei rossoblù seppur temporaneamente domiciliato al Panathinaikos, i volti nuovi approdati a Pegli a gennaio stanno tutti faticando ad imporsi all'ombra della Lanterna.



Iuri Medeiros, Pedro Pereira, Jawal El Yamiq, Daniel Bessa e anche Giuseppe Rossi hanno tutti reso fin qui molto al di sotto di quelle che erano le aspettative, anche per via di un minutaggio decisamente basso. L'eventuale salvezza anticipata del Grifone potrebbe però permettere ad ognuno di ritagliarsi finalmente un po' di spazio e di convincere la dirigenza rossoblù a puntare ancora su di loro.