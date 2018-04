Il ritorno al Genoa di Mimmo Criscito appare sempre più probabile. Anzi secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'esterno partenopeo avrebbe già firmato un quinquennale con il Grifone a partire dal prossimo luglio.



Una notizia attesa con ansia dalla tifoseria rossoblù che vede nel 31enne di Cercola uno dei giocatori più amati dell'ultimo decennio. Ma per un beniamino che torna potrebbe essercene presto uno che parte. Il ruolo di Criscito è curiosamente lo stesso occupato nelle ultime tre stagioni da Diego Laxalt, assieme a Mattia Perin l'elemento della rosa genoana con più estimatori. E se la scorsa estate il Grifone seppe resistere agli assalti dei vari club interessati al treccioluto montevideano, quest'anno le cose potrebbero andare diversamente. La congenita necessità dei rossoblù di far cassa ad ogni sessione di mercato per tamponare i sempre deficitari bilanci societari potrebbe infatti convincere Preziosi e soci a lasciar andare Laxalt, ovviamente ad una cifra tutt'altro che d'occasione, visto il buon rendimento dimostrato dall'esterno anche in questo campionato.



D'altronde le compagini ammaliate dall'ex esterno di Empoli e Bologna non mancano. A cominciare a Torino e Fiorentina, che già un anno fa provarono invano a portar via Laxalt da Pegli. Ma ad essere in pole position è sempre l'Atalanta, che a giugno dovrà salutare Leonardo Spinazzola, promesso sposo della Juventus. In nerazzurro l'uruguaiano ritroverebbe il suo mentore Gian Piero Gasperini, sempre che nel frattempo il tecnico piemontese non cambi aria.



Insomma il rebus sul futuro di Laxalt resta tutto da risolvere. Ma il Genoa, dopo aver trovato con ampio anticipo il suo sostituto, non ha alcuna fretta. In fondo siamo ancora ad aprile e per lui le pretendenti non mancano di certo.