Dopo cinque mesi da spettatore, Issa Cissokho ha deciso di tornare a giocare. Per farlo, il 31enne senegalese del Genoa messo fuori rosa da Juric ad inizio stagione, ha scelto di rescindere il contratto che lo legava al Grifone fino al giugno 2018 e fare ritorno immediato in Francia, dove è nato e cresciuto non solo calcisticamente.



L'esterno, fratello del più famoso Aly, ha infatti trovato l'accordo con l'Angers, club di Ligue 1 in piena lotta retrocessione.



Cissokho era arrivato al Genoa dal Nantes nell'estate 2015, disputando da titolare la prima parte della scorsa stagione. Lentamente il suo rendimento è andato però in calando e, complice anche un infortunio muscolare, esattamente un anno fa i rossoblu decisero di darlo in prestito semestrale al Bari in Serie B. Anche in Puglia, tuttavia, il franco-senegalese fatica a trovare spazio, disputando appena 3 gare.

Il rientro a Pegli la scorsa estate non migliora le cose. Juric lo esclude dalla lista dei 25 giocatori utilizzabili fino a gennaio. Lui si allena con intensità nella speranza di far cambiare idea al tecnico croato ma invano, tanto da arrivare alla decisione di salutare definitivamente Genova. Non senza rimpianti da ambo le parti.