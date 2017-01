Saltata l'ipotesi Crotone per Serge Gakpé spunta ora l'opzione Chievo.



La punta togolese del Genoa, che nelle scorse ore sembrava in procinto di trasferirsi in Calabria nell'ambito dell'operazione che ha riportato in Liguria Raffaele Palladino, alla fine è rimasto a Pegli.

Dopo aver insistito per avere Nikola Ninkovic come contropartita tecnica, ipotesi però subito scartata dal Genoa, la dirigenza crotonese non si è detta convinta del giocatore proposto dal Grifone, Gakpé appunto.



Il futuro in rossoblu dell'ex Nantes appare tuttavia ormai segnato. Già chiuso negli ultimi mesi da Ninkovic, Rigoni ed Ocampos, anche con la partenza dell'argentino lo spazio a disposizione dell'esterno del Togo appare sempre più stretto. Gli arrivi di Palladino, Morosini, Taarabt e Beghetto non sembrano lasciargli molte possibilità di mettersi in luce dalle parti di Marassi.



Ecco perché il ragazzo, dopo un'iniziale titubanza, si sarebbe deciso a cambiare aria. Chievo sarebbe una piazza decisamente gradita in quanto gli consentirebbe di non scendere di livello rispetto al Genoa.