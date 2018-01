Incredibile quanto accaduto oggi all'aeroporto internazionale di Montevideo.



Diego Polenta, futuro neoacquisto del Genoa, squadra nella quale peraltro ha già militato facendo parte per diverse stagioni del settore giovanile, era ormai pronto per partire dall'Uruguay per raggiungere l'Italia e firmare il suo nuovo contratto con il Grifone. Al momento dell'imbarco però il difensore 25enne si è accorto di non avere più con sé il proprio passaporto.



Nonostante le molte suppliche rivolte alle autorità aeroportuali dello scalo uruguagio, per lui non c'è stato ovviamente nulla da fare se non guardare il suo aereo allontanarsi e tornarsene a casa.



In ogni caso, seppur rimandato, il suo approdo al Genoa non appare in pericolo. Il suo procuratore ha infatti assicurato che tutta la documentazione necessaria verrà spedita tramite posta certificata nelle prossime ore e che dunque Polenta tornerà a vestire la maglia rossoblu. Seppur con qualche giorno di ritardo.