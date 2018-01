Quello di Oscar Hiljemark potrebbe non essere l'unico ritorno al Genoa in questa sessione di mercato.



Sfumato l'ingaggio del marocchino El Yamiq, i dirigenti rossoblu sarebbero ormai ad un passo dal riportare in Italia Diego Polenta, difensore 26enne del Nacional Montevideo.



Cresciuto nel vivaio del Grifone, con la cui squadra Primavera ha vinto tutto ciò che c'era da vincere indossando anche la fascia da capitano, il centrale uruguaiano fece in tempo a debuttare in prima squadra nell'aprile 2011, in una gara di campionato contro il Napoli, prima di essere girato per tre anni in prestito al Bari in Serie B. Dopo l'esperienza in Puglia, Polenta ritornò in patria, disputando le ultime quattro stagioni con il club della capitale che tuttora ne detiene il cartellino.

Nel 2014 il Genoa lo cedette a titolo definitivo nell'ambito dell'operazione che portò in Liguria l'oggetto misterioso Sebastian Gorga, giocatore che con Polenta aveva in comune sia il passaporto che il ruolo, ma che in rossoblù non si vide mai, restando sempre parcheggiato in Sudamerica.



Ora il Grifone vorrebbe riportarlo a Pegli offrendo al Nacional poco più di un milione di euro per il prestito con diritto di riscatto al prossimo giugno.