E' un Isaac Cofie sorridente quello che al termine di Genoa-Cagliari si presenta in zona mista per parlare con i giornalisti: "Io il sorriso l'ho sempre avuto - esordisce il ghanese, tornato titolare dopo sei mesi spesi tra panchina e tribuna - Non è stato facile, ma è stato bello per me stasera tornare in campo dopo tanto tempo. Ho sempre dato il massimo in allenamento e il mister lo sapeva, gli ho fatto capire che poteva contare su di me: poi le scelte dipendono anche dalla partita o da come la legge il mister. Le cose più importanti stasera sono state la prestazione di squadra e i tre punti. Si tratta di una vittoria importante: siamo tutti contenti. Si è vista una squadra in campo, cosa che non c’è stata contro la Spal. Oggi c’erano fame, grinta, voglia di vincere le seconde palle”.



Adesso l'attenzione si sposta sul derby di sabato sera: “Il derby è una partita a sè ma noi ci arriviamo un po' più “liberi” dopo questa vittoria. Lo perdiamo da un po’ di anni, perciò cercheremo di fare una grande partita”.



La vittoria contro i sardi ha rappresentato un significativo passo avanti verso la salvezza, anche se Cofie è consapevole che il traguardo non è stato ancora conquistato: “La salvezza matematicamente non è ancora raggiunta. Di qui alla fine cercheremo di fare più punti possibile”



Infine Cofie chiude tornando sul suo passaggio, poi sfumato, al Cagliari lo scorso gennaio: “Sono contento di aver giocato stasera contro il Cagliari e con la maglia del Genoa. Del resto sono genoano e volevo restare qua. So che qualcuno in tribuna mi ha fischiato ma magari l'ha fatto perché voleva qualcosa di più da me”.