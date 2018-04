La gara di sabato a sera con il Crotone rappresenta per il Genoa un vero e proprio match point in chiave salvezza.



In caso di successo contro i calabresi i liguri metterebbero praticamente al sicuro la propria permanenza in Serie A, chiudendo il discorso con sei giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Un'occasione ghiotta per Perin e compagni anche se le insidie non mancheranno.



Oltre alla fame di punti dei pitagorici, il Genoa potrebbe infatti affrontare la delicata sfida di Marassi in piena emergenza difensiva. Ad Armando Izzo, ormai fuori da quasi tre mesi, potrebbero aggiungersi anche gli infortunati Biraschi e Spolli, entrambi usciti malconci dal derby di sabato sera. Da valutare sono poi anche le condizioni di Aleandro Rosi, neppure convocato contro la Sampdoria a causa di una contusione rimediata con il Cagliari martedì scorso, e quelle di Nawd El Yamiq da un paio di settimane alle prese con un risentimento muscolare.



Insomma contro il Crotone Ballardini rischia di avere il proprio pacchetto difensivo ridotto ben oltre i minimi termini, avendo i soli Zukanovic e Rossettini pienamente disponibili.