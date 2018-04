Dopo quasi tre mesi di assenza dai campi da gioco, Miguel Veloso è finalmente pronto a riprendere in mano le redini del centrocampo del Genoa.



Titolare inamovibile per tutto il girone d'andata, quando aveva saltato appena tre gare, il portoghese nel 2018 ha giocato soltanto i 56' della sfida interna con l'Udinese dello scorso 28 gennaio. Da allora un lungo infortunio muscolare l'ha costretto a restarsene fermo in infermeria, facendo nuovamente capolino in gruppo solamente lunedì scorso.



Un assenza lunga che però non è pesata più di tanto nell'economia di gioco dei rossoblù, capaci di aggrapparsi al talento di Andrea Bertolacci per surrogare il mancato apporto del regista di Coimbra. Ora che i fastidi fisici appaiono finalmente alle spalle, la prudenza consiglierebbe di andarci cauti prima di gettarlo nella mischia. Eppure già sabato pomeriggio contro il Crotone, Ballardini potrebbe essere costretto ad affidare le chiavi della mediana proprio a Veloso. Con i calabresi il tecnico romagnolo dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza, visto che tra infortuni e squalifiche, difesa e centrocampo appaiono letteralmente falcidiati dalle assenze. In particolare in mezzo mancheranno Rigoni, fermato per un turno dal giudice sportivo, e molto probabilmente anche Bertolacci, ieri uscito anzitempo dall'allenamento a causa di un affaticamento. Se l'ex milanista non dovesse recuperare in tempo, la scelta di schierare Veloso diverrebbe quasi automatica, nonostante il lusitano non giochi una gara da ormai quasi tre mesi.