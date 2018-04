Doppia sessione d'allenamento quest'oggi per il Genoa. Dopo la mattinata trascorsa in palestra, i rossoblù si sono ritrovati nel pomeriggio sul manto verde del Signorini per preparare al meglio la sfida di sabato pomeriggio a Marassi contro il Crotone. Una gara che vedrà Mister Ballardini dover rinunciare allo squalificato Luca Rigoni e agli infortunati Davide Biraschi e Armando Izzo. I due difensori si sono sottoposti a terapie fisiche e mediche mentre l'acciaccato Rosi ha proseguito il lavoro differenziato cominciato nei giorni scorsi. Ancora assente El Yamiq che tornerà in gruppo soltanto giovedì pomeriggio. Tutte e defezioni che costringeranno il tecnico genoano a ridisegnare il proprio pacchetto arretrato.