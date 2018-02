Continuano i contatti tra il Genoa e il Wisla Cracovia per definire l'eventuale ritorno in Polonia del centrocampista croato Petar Brlek.



Giunto questa estate in rossoblù proprio dal club polacco, il 23enne balcanico dopo una prima parte di stagione decisamente sottotono, con la chiusura del mercato invernale è stato addirittura messo fuori rosa dal Grifone che adesso starebbe cercando per lui una destinazione temporanea.



Avendo già militato ad inizio anno nel Wisla, in questa stagione l'unica possibilità in caso di trasferimento per lui è quella di tornare proprio nel club in cui è stato prelevato ad agosto.



Come spiega questa mattina Il Secolo XIX le dirigenze delle due società sono costantemente a colloquio per cercare di trovare un'intesa comune che soddisfi tutte le parti in causa entro la fine di febbraio, quando anche il calciomercato polacco chiuderà i battenti. In particolare il Genoa, che sarebbe disposto anche a girare il ragazzo in prestito gratuito fino a fine stagione, vorrebbe però avere garanzie sull'effettivo impiego di Brlek. Qualora i polacchi non riuscissero assicurare al centrocampista una presenza costante di qui a giugno, il Grifone sarebbe disposto a tenerlo a Pegli facendolo allenare con il resto della squadra pur senza mai farlo scendere in campo in gare ufficiali.