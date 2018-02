Chiuso il calciomercato italiano, restano ancora campionati esteri nei quali per qualche settimana sarà possibile per le nostre squadre cedere i propri tesserati.



E' il caso, ad esempio, dell'Ekstraklasa, la Serie A polacca, i cui battenti resteranno aperti per tutto febbraio. E proprio nel paese baltico potrebbe proseguire la stagione di Petar Brlek, centrocampista croato ormai fuori dai piani tattici del Genoa di Davide Ballardini.



Il 24enne di Varazdin fu prelevato la scorsa estate dal Wisla Cracovia e per via delle leggi internazionali che impediscono ad un calciatore di militare in più di due club nel corso di una stessa stagione Brlek potrebbe tornare proprio alla sua squadra di provenienza, anche in virtù di una questione in sospeso tra il Genoa e la dirigenza polacca. Nelle scorse settimane il Wisla denunciò pubblicamente, tramite i media di Varsavia, il ritardo da parte del Grifone nel versamento dell'intera quota del cartellino del giocatore, ammontante a due milioni di euro, che secondo gli accordi si sarebbe dovuta saldare entro gennaio. Per sanare la situazione il club ligure avrebbe così proposto alla controparte polacca un prestito gratuito fino a giugno.



Se la trattativa non dovesse andare a buon fine, per Brlek si profila addirittura un'esclusione dalla rosa, visto l'esubero di elementi presenti nell'organico rossoblù.