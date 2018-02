Le rilevazioni di due ex giocatori del Castel di Sangro, rilasciate domenica pomeriggio nella trasmissione "Non è l'Arena" condotta su La7 da Massimo Giletti, stanno facendo davvero tanto rumore tra i tifosi del Genoa. Secondo i due ex tesserati del club abruzzese la mancata promozione in Serie A nella stagione 1996-97 del Genoa fu dovuta anche alla combine dell'incontro tra la loro squadra ed il Bari che di fatto sancì la salita nella massima serie dei pugliesi a scapito dei liguri.



Che qualcosa non andò per il verso giusto in quel finale di campionato il popolo rossoblù l'ha sempre sostenuto. Così come non l'ha mai nascosto neanche l'allora presidente del Grifone Aldo Spinelli, a cui mancato ritorno in Serie A comportò in pratica la cessione della società sotto la spinta dei tifosi inferociti. Oggi l'armatore calabrese è tornato proprio sui quei fatti, puntando però il dito anche sulla gara del turno precedente, quando il Genoa perse clamorosamente a Ravenna contro una squadra da tempo condannata alla retrocessione in C: "Se ne è spesso parlato in questi vent'anni, non è certo la prima volta - ha detto Spinelli al Secolo XIX - Ma bisognerebbe vedere anche quello che è successo una settimana prima. E non voglio aggiungere altro...".



Insomma, secondo l'attuale numero uno del Livorno la ricostruzione dei due ex calciatori non solo sarebbe attendibile ma rappresenterebbe soltanto un capitolo all'interno di un torneo nel quale gli episodi sospetti sarebbero stati ben più di uno.