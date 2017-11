Torna a farsi sentire, e lo fa rumorosamente, la voce della parte più dura della tifoseria del Genoa.



Dopo diverse settimane di silenzio il gruppo ultra Genoa CFC 1893, ha diffuso questa mattina un duro comunicato nel quale si stigmatizza prima di tutto il comportamento di diversi giocatori rossoblu: "Dopo mesi di sostegno incondizionato - si legge nella nota - oltre una serie di risultati mortificanti, il terzo derby consecutivo perso ed una classifica imbarazzante, riteniamo ora doveroso far sentire ferma la nostra voce e puntualizzare quanto segue. E’ chiaro ed insindacabile che il primo responsabile dello stato attuale delle cose sia Preziosi, per il quale continuiamo ad auspicare un futuro lontano dal Genoa. Su questo, crediamo che nessun Genoano dotato di buon senso possa pensare diversamente. Vogliamo però dire che questo non può e non deve diventare un alibi per chi indossa la maglia del Genoa. I risultati si ottengono quando, oltrechè buoni giocatori, si è – ancor prima – professionisti seri. Diego Milito e Marco Rossi ( giusto per citare due uomini che, nel recente passato, hanno fatto la storia del Genoa) alle 21:30 erano a casa. Non se ne andavano allegramente a trascorrere le loro serate festaiole all’ “Estoril” o al “Mako”, piuttosto che da “Gigino” o da “Capricci", fino a notte inoltrata, magari anche dopo prestazioni “trionfali” come quelle di Ferrara o del Derby".



L'accusa della tifoseria rossoblu punta Dunque il dito non solo contro il presidente Preziosi ma anche contro quella fetta di giocatori colpevoli di condurre, agli occhi dei sostenitori, una vita poco professionale: "Noi questo non lo accettiamo e non lo permetteremo più. D’ora in poi pretendiamo rispetto da parte loro. Rispetto per tutti i tifosi che, ben oltre il novantesimo di sabato scorso, come per tutto il campionato hanno incitato con passione la squadra, dando una lezione di come si possano amare incondizionatamente due colori, senza se e senza ma".



Il comunicato si chiude Poi con un saluto al nuovo tecnico Davide Ballardini e al neo Dg Giorgio Perinetti: "A mister Ballardini diamo il bentornato e ci rimettiamo a sua disposizione, cosi come a quella del direttore generale Perinetti, per vigilare sul comportamento professionale dei calciatori. Tutti insieme dobbiamo salvare il Genoa. Perché questo è il primo ed imprescindibile passo per un futuro migliore e senza Preziosi. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e vogliamo essere certi che tutti lo siano e soprattutto che abbiano capito. Chi vuole navigare finché non sia passata ogni pericolo non deve mai prendere il mare. Nessuno dimentichi che noi siamo i Genoani, da voi vogliamo sudore e sangue: ONORATE LA MAGLIA!!"