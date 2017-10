L'amichevole di sabato pomeriggio contro il Sion, vinta dal Genoa per 2-0, ha permesso a diversi elementi rossoblu di mettersi in luce agli occhi di Ivan Juric dopo un avvio di stagione difficile.



Su tutti spicca, ovviamente, la grande prestazione di Luca Rigoni, capace di risolvere la gara contro gli elvetici grazie ad una doppietta realizzata a cavallo della mezz'ora della ripresa. Tenuto inizialmente in panchina, come spesso per la verità gli è già capitato nelle ultime settimane, il centrocampista veneto questa volta non ha fallito la chiamata coronando con due reti una prestazione già di per sè convincente.



Un altro giocatore troppo spesso dimenticato in questo avvio di stagione è l'argentino Ricardo Centurion. Dopo aver disputato soltanto due spezzoni di gara contro Juventus e Lazio, il fantasista sudamericano è letteralmente sparito dai radar ma contro la formazione svizzera non ha sprecato l'occasione concessagli. Nonostante la scarsa confidenza con il campo, dovuta ai tanti mesi di quasi totale inattività, Centurion ha mostrato buoni spunti tanto da candidarsi come validissima alternativa nel reparto avanzato del grifone in vista dei futuri impegni.



Se l'ex Boca Juniors in questi mesi il campo l'ha visto col contagocce, c'è chi nella rosa rossoblu ha fatto anche peggio. È il caso del francese Loick Landre, addirittura escluso dalla lista dei 25 giocatori utilizzabili fino a gennaio. Anche per lui la gara di Imperia è stata l'occasione per dimostrare finalmente a Juric di poter essere utile alla causa. Il difensore transalpino, pur senza strafare, ha destato un'ottima impressione facendo vedere di possedere personalità e senso della posizione. Difficilmente per lui le porte della prima squadra si apriranno prima di gennaio, chissà però che nel frattempo qualche altra società non decida di dargli una chance magari in prestito.



Nel frattempo Juric spera di aver trovato da quella che doveva essere una semplice amichevole di inizio autunno alcune delle risposte ai tanti dubbi sorti in questo avvio di stagione.