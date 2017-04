Ennesima rivoluzione tattica per il Genoa di Andrea Mandorlini.

Il tecnico rossoblu, reduce da tre sconfitte consecutive, domenica contro l'Udinese si giocherà la propria permanenza sulla panchina del Grifone. In caso di nuovo passo falso il suo esonero sarebbe infatti praticamente scontato.



Disposto a giocarsi il tutto per tutto fino alla fine, il combattivo allenatore romagnolo manderà in campo al Friuli una squadra totalmente diversa da quella vista fin qui.



In porta, dopo la comunque buona prova offerta con l'Atalanta a dispetto dei 5 gol subiti, verrà confermato il brasiliano Rubinho a scapito di Lamanna.

La linea arretrata passerà da tre a quattro, con lo spostamento di Izzo sulla fascia destra. Al centro, accanto a capitan Burdisso, possibile occasione da titolare per il giovane Biraschi, finora vistosi con il contagocce. A sinistra ballottaggio tra Laxalt e Beghetto, altro oggetto misterioso di questa stagione rossoblu. Le prestazioni dell'uruguaiano sono in netto calo da diverse settimane, tuttavia la sua maggiore propensione al ripiegamento lo vedono favorito rispetto all'ex Spal.



A centrocampo tutto ruota attorno al sempre più probabile recupero di Miguel Veloso. Assente ormai da due mesi, il portoghese sembrava già prossimo al rientro in campo domenica scorsa contro l'Atalanta. Poi, su consiglio dei medici, Mandorlini decise di concedergli un'ulteriore settimana di convalescenza. Ora il momento pare quello giusto per farlo rientrare in cabina di regia. A spalleggiarlo, nella linea mediana a tre, Hiljemark e Rigoni.



L'assenza per squalifica di Pinilla, favorisce in qualche modo le scelte offensive di Mandorlini. Con il cileno fuori, Simeone tornerà a giocare da prima punta solitaria, supportato ai lati da Morosini e da uno tra Palladino e Pandev.



Un 4-3-3 per cercare di espugnare la Dacia Arena e ridare un po' di fiato ad una squadra in debito d'ossigeno ormai da troppo tempo.