Sarebbe attualmente domiciliato a Milano il prossimo leader difensivo del Genoa.



Con la partenza dell'ex capitano Nicolas Burdisso, che a giugno ha salutato Pegli alla scadenza naturale del proprio contratto, la dirigenza del Grifone prosegue la propria operazione di monitoraggio del mercato alla ricerca di un giocatore d'esperienza in grado di raccogliere il testimone del difensore argentino.



La cerchia di possibili candidati pare ormai essersi ristretta a tre soli nomi, tutti tesserati con le due squadre di Milano: Andrea Ranocchia dell'Inter da una parte, Gabriel Paletta e Christian Zapata del Milan dall'altra.



Tutti e tre in uscita dai rispettivi club, hanno però percentuali diverse di potersi accasare in rossoblù. Dopo l'ottimismo dei giorni scorsi, Paletta appare al momento la pista meno percorribile, a causa della foltissima concorrenza da parte di almeno quattro o cinque società di A. Viceversa, sono tornate a risalire le azioni di Ranocchia, già molto vicino al Genoa un mesetto fa. Il 29enne di Assisi ha capito che ormai per lui alla Pinetina non c'è più posto e l'ipotesi di ritornare a Pegli, dove transitò nel 2010-11, pare stuzzicarlo notevolmente.



L'alternativa, nel caso non arrivasse Ranocchia, è l'altro rossonero Zapata, autore di una buona prova giovedì sera nel preliminare di Europa League contro il CSU Craiova. In questo caso gli scogli da superare per la dirigenza del Grifone sono però due: la volontà del giocatore, non convintissimo di lasciare il Diavolo nonostante la nutrita concorrenza, e lo stipendio, 3 milioni lordi all'anno, percepito dallo stesso colombiano.