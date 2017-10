Sono al momento oltre quattromila i tifosi del Genoa che domenica pomeriggio seguiranno il Grifone nella difficile trasferta di San Siro in casa del Milan.



L'entusiasmo seguito alla brillante vittoria di Cagliari sembra aver ricaricato di energia positiva tutto l'ambiente rossoblu, che dopo le settimane di passione e depressione vissute in avvio di stagione, spera ora di aver finalmente dato la svolta positiva alla propria annata.



Oltre che rinfrancato nello spirito, il Genoa che si presenterà al Meazza sarà galvanizzato anche dal fatto di poter contare su quasi tutti gli effettivi della propria rosa. Recuperati infortunati e squalificati, Ivan Juric in questo momento deve rinunciare ai soli Nicolas Spolli, reduce da una distorsione al ginocchio ma da ieri tornato ad allenarsi a Pegli, e Isaac Cofie, ricoverato in via precauzionale in ospedale a causa di una forte sindrome influenzale.