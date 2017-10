Bagno di folla in Riviera questa sera per Mattia Perin, omaggiato dai tifosi del Genoa Club di Lavagna del Grifoncino d'Oro.



Di fronte a tanti sostenitori il portiere e capitano rossoblu ha rilasciato poche ma significative dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: "Speriamo che la bella vittoria di domenica a Cagliari abbia rappresentato la svolta della nostra stagione. Abbiamo fatto una grande gara ma ora non dobbiamo fermarci. I prossimi avversari saranno molto difficili, ma sia con il Milan che contro il Napoli vogliamo cercare di continuare a fare bene".



Idolo indiscusso della Gradinata Nord, Perin ha poi speso parole di grande ringraziamento per i tifosi genoani: "Volevo ringraziarli tutti per l'affetto che sempre dimostrano a me e alla squadra, soprattutto in un momento delicato e difficile come questo. È anche con il loro contributo che possiamo uscire definitivamente dal periodo no".



Bocca assolutamente cucita, invece, per quel che riguarda il suo futuro e il sempre più probabile prossimo rinnovo di contratto con il club più antico d'Italia.