Un post condiviso da Marco Carparelli (@marcocarparelli7) in data: Apr 4, 2018 at 4:38 PDT

Ilè già cominciato. Almeno sui social.A dar fuoco alle polveri di due tifoserie eternamente in ebollizione tra loro è stato nelle scorse ore l'ex attaccante di Genoa e Sampdoria, ma da sempre aperto sostenitore rossoblù,che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto per la verità non troppo edificante. Nello scatto si vede la piccola Emma, figlia del calciatore, tenere in mano e mostrare all'obiettivo un foglio bianco con scritto "Doria Merda!!!".Un'immagine che ovviamente ha subito sollevato le prevedibili reazioni del popolo blucerchiato che ha inondato la bacheca di Carparelli di post anche piuttosto volgari. A far da contraltare ci ha pensato la replica dei genoani e di uno in particolare:In attesa di ritornare a giocare con la maglia del Grifone dalla prossima estate, l'esterno dello Zenit ha condiviso il medesimo pensiero del collega rincarando la dose: "- ha scritto Criscito -