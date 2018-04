Il suo contratto con il Genoa scadrà a giugno 2019, ma già dal prossimo luglio Ivan Juric potrebbe non essere più a libro paga di Enrico Preziosi.



Secondo indiscrezioni riportate questa mattina dal Secolo XIX, l'allenatore croato sarebbe la prima scelta del Crotone in vista della prossima stagione. Indipendentemente da come finirà questo campionato, che vede i calabresi in piena lotta per non retrocedere, la dirigenza ionica avrebbe infatti già deciso di tornare all'antico affidando la panchina della prima squadra a colui che nel 2015-16 seppe trascinarla alla prima storica promozione in Serie A.



Ironia del destino vuole che sabato prossimo a Marassi si sfideranno proprio Genoa e Crotone. Una gara che Juric, tutt'ora domiciliato nel capoluogo ligure, seguirà con estremo interesse.