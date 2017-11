La gara di sabato tra Marocco e Costa d'Avorio, decisiva per la qualificazione ai prossimi mondiali di Russia 2018, doveva rappresentare il rientro in nazionale per Adel Taarabt dopo oltre tre anni di assenza dalla rappresentativa del suo Paese.



Invece, nonostante un recente colloquio con il ct maghrebino Hervé Renard, il fantasista del Genoa è rimasto ancora una volta a casa. Un po' perché la volontà del giocatore era quella di conoscere meglio Davide Ballardini, suo nuovo allenatore in rossoblù, un po' per scelta del selezionatore nordafricano. Motivi che Renard ha spiegato in un'intervista pubblicata oggi sulla Gazzetta dello Sport: "Quando sei ct la cosa più importante è il gruppo, e tutti i giocatori che sono arrivati qui meritavano di restare in squadra e venire in Costa d'Avorio. Per talento Taarabt dovrebbe tranquillamente essere dei nostri, è un ottimo giocatore, gli ho parlato un mese fa e gli ho fatto i complimenti per il suo brillante inizio di stagione con Genoa. Se qualcuno si fa male lo chiamo sicuro, altrimenti lo farò in futuro: le porte della nazionale per lui sono aperte, non è lontano dal gruppo".